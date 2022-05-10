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Парламент Литвы признал Россию террористическим государством

Араз Салехов
В мире
Парламент Литвы признал Россию террористическим государством
Фото: Depositphotos

Парламент Литвы объявил о признании России террористическим государством из-за специальной военной операции на территории Украины. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает агентство Delfi.

— Российская Федерация является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Сейм единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию — 128 голосов, — говорится в сообщении.

Сейм Литвы назвал военную операцию «геноцидом украинского народа». Помимо этого, Вильнюс призвал провести расследование и дать оценку действиям России на Украине, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что Россия отозвала согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.

В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Такое решение было принято из-за закрытия генконсульства РФ в Клайпеде.

Помимо этого, в Вилкавишском районе Литвы осквернили памятник советским воинам, облив его краской.

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