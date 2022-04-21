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МИД РФ объявил о закрытии генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы

Евгений Белоусов

В мире
МИД РФ объявил о закрытии генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы
Фото: МИД РФ

Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в четверг, 21 апреля.

— Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми, — передает сообщение Life.ru.

В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Им был заявлен протест из-за закрытия российских генконсульств в Лиепае, Клайпеде, Нарве, Даугавпилсе, а также канцелярии консульского отдела посольства РФ в Эстонии.

19 апреля Россия выслала из страны четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на высылку российских дипломатов из Австрии.

18 апреля МИД РФ сообщил о том, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

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