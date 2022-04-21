МИД РФ объявил о закрытии генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы

Фото: МИД РФ

Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в четверг, 21 апреля.

— Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми, — передает сообщение Life.ru.

В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Им был заявлен протест из-за закрытия российских генконсульств в Лиепае, Клайпеде, Нарве, Даугавпилсе, а также канцелярии консульского отдела посольства РФ в Эстонии.

19 апреля Россия выслала из страны четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на высылку российских дипломатов из Австрии.