МИД: Москва высылает нескольких болгарских дипломатов

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Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщило Министерство иностранных дел России.

— 18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве, — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

1 апреля советник-посланник Филипп Воскресенский сообщил о том, что первый секретарь российского посольства в Софии объявлен Министерством иностранных дел Болгарии персоной нон грата. По его словам, болгарская сторона заявляет, что российский посол занимался деятельностью, которая якобы несовместима с дипломатической работой.