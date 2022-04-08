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Россия высылает 45 дипломатов в ответ на действия Польши

Евгений Белоусов

В мире
Россия высылает 45 дипломатов в ответ на действия Польши
Фото: МИД РФ

В качестве ответной меры Россия высылает 45 польских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в пятницу, 8 апреля.

В министерстве уточнили, что дипломаты должны будут покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов persona non grata.

— Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне, — говорится в сообщении.

5 апреля глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия высылает из страны 13 российских дипломатов, а также закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

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