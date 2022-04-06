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Захарова: Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России

Полина Долганова

В мире
Захарова: Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России
Фото: МИД РФ

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ, — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Латвия высылает из страны 13 российских дипломатов, а также закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Решение о высылке из страны около 25 российских дипломатов также приняла Испания.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

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