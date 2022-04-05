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Латвия вышлет 13 российских дипломатов и закрывает генконсульства РФ

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Латвия вышлет 13 российских дипломатов и закрывает генконсульства РФ
Фото: Pexels

Латвия высылает из страны 13 российских дипломатов, а также закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

— Латвия сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников, — заявил он.

Ринкевичс подчеркнул, что происходящее связано с ситуацией в украинском городе Буча, передает РИА Новости. Помимо Латвии, российских дипломатов также высылает Эстония.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

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