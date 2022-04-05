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Испания высылает около 25 российских дипломатов

Полина Долганова

В мире
Испания высылает около 25 российских дипломатов
Фото: Pixabay

Испания приняла решение о высылке из страны около 25 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

При этом он отметил, что посол РФ в Мадриде не входит в число дипломатов, которых планируется выслать из Испании, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Швеция высылает трех дипломатов, работающих в посольстве России в Стокгольме. На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они якобы не работали в соответствии с Венской конвенцией.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что новые санкции Европейского союза в отношении России могут быть приняты 6 апреля. По его словам, ЕС хочет усилить давление на Москву в связи с ситуацией в Буче. Россия в свою очередь отвергает все обвинения в причастности к смерти людей на этой территории.

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