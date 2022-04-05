Новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля

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Новые санкции Европейского союза в отношении России могут быть приняты 6 апреля. Об этом сообщил государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

По его словам, ЕС хочет усилить давление на Москву в связи с ситуацией в Буче. Россия, в свою очередь, отвергает все обвинения в причастности к смерти людей на этой территории.

— Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях, — заявил Бон, слова которого приводит РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН беспрецедентным и невообразимым.