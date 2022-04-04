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Небензя назвал отказ Лондона провести Совбез ООН по Буче беспрецедентным

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя назвал отказ Лондона провести Совбез ООН по Буче беспрецедентным
Фото: twitter/RussiaUN

Отказ Лондона провести предложенный Россией Совет безопасности ООН по ситуации в городе Буча является беспрецедентным и невообразимым. Такое мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 4 апреля.

— Беспрецедентно то, что произошло вчера и сегодня. Невообразимо, что нам отказали в проведении заседания СБ ООН. Это нечто невообразимое, беспрецедентное в истории ООН, — цитирует его РИА Новости.

Об отказе Лондона в проведении Совбеза ООН по инициативе России сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он особо подчеркнул, что это уже вторая попытка России созвать СБ по ситуации в Буче, которая не увенчалась успехом.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимания на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев уже заявлял, что Киев приказывает нацбатальонам снимать постановочные видео с якобы военными преступлениями и мародерством российских военных.

Такие видеоролики, уточняется, будут использованы в целях пропаганды, чтобы создать вокруг проведения Россией спецоперации на Украине негативный информационный фон.

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