МО: Киев приказывает националистам снимать фейки о якобы преступлениях армии РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Минобороне РФ заявили, что Киев приказывает нацбатальонам снимать постановочные видео с якобы военными преступлениями и мародерством российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 29 марта.

По его словам, об этом сообщили плененные украинские солдаты. Мизинцев пояснил, что задача таких материалов заключается в создании негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

— Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей, — добавил генерал-полковник.

Днем ранее, 28 марта, Мизинцев заявил, что в Мариуполе были найдены тела жертв украинских нацистов, на которых обнаружили следы пыток и издевательств. По его словам, тела убитых людей находят в зданиях, которые удалось освободить от бойцов Вооруженных сил Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о недопустимости прекращения специальной военной операции на Украине. По его мнению, российским войскам необходимо взять Киев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.