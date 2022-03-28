Минобороны заявило об обнаружении тел жертв украинских нацистов со следами пыток

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Мариуполе находят тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 28 марта.

По его словам, тела убитых людей находят в освобожденных от бойцов ВСУ зданиях.

— Обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами, — рассказал Мизинцев.

Генерал-полковник утверждает, что при поддержке США и ряда западных стран на Украине действуют националисты в составе вооруженных сил и воинских формирований. Их задачей, заявил Мизинцев, является пропаганда нацистской идеологии и уничтожение тех, кто ее не поддерживает, передает РИА Новости.

В этот же день официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили прилетевший в Мариуполь за командирами нацбатальона «Азов» вертолет Ми-8.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.