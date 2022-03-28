Войска РФ сбили прилетевший в Мариуполь за командирами «Азова» вертолет

Фото: Минобороны РФ

Российские войска сбили прилетевший в Мариуполь за командирами нацбатальона «Азов» вертолет Ми-8. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в понедельник, 28 марта.

— В пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», — заявил он.

Эту же информацию подтвердили и в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

До этого Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили с помощью крылатых ракет «Калибр» склад ВСУ с боеприпасами под Житомиром. Он уточнил, что склад с вооружением был уничтожен рядом с населенным пунктом Великие Коровинцы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.