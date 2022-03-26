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Российские военные ракеты «Калибр» уничтожили склад с вооружением под Житомиром

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные ракеты «Калибр» уничтожили склад с вооружением под Житомиром
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила с помощью крылатых ракет «Калибр» склад ВСУ с боеприпасами под Житомиром. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склад с вооружениями был уничтожен рядом с населенным пунктом Великие Коровинцы, передает ТАСС.

Более 1300 российских военных погибли в ходе операции на Украине. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. По состоянию на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 человек получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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