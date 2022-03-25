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Минобороны России раскрыло потери в ходе операции на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России раскрыло потери в ходе операции на Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 1300 российских военных погибли в ходе операции на Украине. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской в пятницу, 25 марта.

— К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 человек получили ранения, — приводит слова Рудского РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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