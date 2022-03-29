Кадыров заявил о необходимости завершить спецоперацию РФ взятием Киева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о недопустимости прекращения специальной военной операции на Украине. По его мнению, российским войскам необходимо взять Киев. Об этом он сказал, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном во вторник, 29 марта.

— Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев, — заявил глава Чечни.

Чеченские бойцы, добавил он, могли бы сами войти в столицу Украины и «навести порядок». Кадыров также уточнил, что доведение военной спецоперации до конца необходимо для полного избавления Украины от националистов.

— Наводить порядок — это одно, а уничтожать этих бандеровцев и нациков мы обязаны втройне, — цитирует Кадырова ТАСС.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращение огня.

В этот же день Кадыров заявил, что не верит в успех переговоров, которые прошли в Стамбуле. Он убежден, что необходимо продолжать спецоперацию.