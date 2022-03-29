Кадыров: Переговоры России и Украины в Турции не принесут ощутимого результата

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Турции не принесет ощутимого результата. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 29 марта.

— Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше, — сказал Кадыров в Telegram-канале.

29 марта в Стамбуле начался новый раунд переговоров между Россией и Турцией. Встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.