Лавров сообщил о провале второй попытки созвать Совбез ООН по Буче

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Вторая попытка созвать Совет безопасности ООН по Буче снова не увенчалась успехом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 апреля.

— Мы вчера еще потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать, — заявил он.

По словам Лаврова, не увенчалась успехом и вторая попытка, которую Россия предприняла сегодня, передает РИА Новости.

Ранее украинские власти и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимания на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией. Там подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал.

Кроме того, до этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев приказывает нацбатальонам снимать постановочные видео с якобы военными преступлениями и мародерством российских военных.