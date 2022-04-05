Швеция высылает трех российских дипломатов

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Швеция приняла решение о высылке трех российских дипломатов с территории страны. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила шведский министр иностранных дел Анн Линде.

— Швеция высылает трех дипломатов, работающих в посольстве России в Стокгольме. На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией, — передает сообщение РИА Новости.

До этого российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, российскому послу сообщили о высылке 30 российских дипломатов из страны.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции в отношении России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.