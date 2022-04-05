Послу России объявили о высылке 30 российских дипломатов из Италии
Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
По его словам, российскому послу сообщили о высылке 30 российских дипломатов из страны, передает ТАСС.
До этого глава датского министерства иностранных дел Йеппе Кофод сообщил, что Дания высылает с территории страны 15 российских дипломатов.
4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Мотивом для высылки российского дипслужащего послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции». Позже в посольстве Российской Федерации подтвердили получение ноты о высылке посла.
18 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.
24 февраля Европейский союз ввел санкции в отношении России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.