Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов

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Дания высылает с территории страны 15 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава датского министерства иностранных дел Йеппе Кофод.

По его словам, дипломаты, которые якобы занимались разведывательной деятельностью, должны покинуть страну в течение ближайших двух недель, передает ТАСС.

До этого российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали во французское министерство иностранных дел. По прибытии его уведомили о высылке российских дипломатов из страны. По данным СМИ, всего Франция планирует выслать 35 российских послов.

4 апреля сообщалось, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. В МИД Германии отметили, что дипломаты, которых планируется выслать, «каждый день работали против свободы и против сплоченности немецкого общества».

В германском МИД также отметили, что о высылке вскоре будет сообщено российскому послу в Берлине. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что действия Берлина не останутся без ответа Москвы.