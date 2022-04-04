СМИ: Германия примет решение о высылке до 100 российских дипломатов на этой неделе

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Правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. Об этом в понедельник, 4 апреля, пишет издание Bild со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что власти Германии примут решение уже на этой неделе. На данном этапе канцлер Олаф Шольц дал поручение изучить вопрос. Источники сообщают, что из страны могут выслать до 100 человек, сообщает ТАСС.

До этого также сообщалось, что Берлин подозревает российских дипломатов в ведении разведывательной деятельности. Окончательное решение по высылке планируется принять на уровне канцелярии совместно с немецкими МИД и МВД.

Министр иностранных дел Ирландии сообщил о высылке четырех дипломатов РФ из страны. Об этом он при встрече рассказал послу России в Дублине.

Глава МИД Нидерландов рассказал, что Амстердам высылает из страны 17 российских дипломатов. По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозу безопасности Нидерландов.