Нидерланды планируют выслать 17 российских дипломатов

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Нидерланды высылают из страны 17 российских дипломатов. Об этом сообщил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра во вторник, 29 марта.

— Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием, — заявил он.

По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозы безопасности Нидерландов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии после решения выслать дипломатов по принципу взаимности.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что РФ примет ответные меры на высылку 45 дипломатов из Польши. По его словам, дипломаты уже покинули страну. Такое решение польских властей не останется без ответа, предупредил Андреев.

28 марта власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов.

До этого польские власти также приняли решение выслать 40 российских дипломатов. По заявлению польского портала Onet, причиной стал шпионаж.