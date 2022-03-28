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Польшу покинули 45 дипломатов

Георгий Соланович

В мире
Польшу покинули 45 дипломатов
Фото: Pixabay

Территорию Польши покинули 45 послов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

— Дипломаты покинули территорию Польши, — передает слова Андреева РИА Новости.

23 марта сообщалось, что Варшава высылает 45 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность — шпионаж. Всего в посольстве РФ в Польше работают около 50 граждан. Примечательно, что утром 23 марта российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД страны.

17 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заместителя посла США в Москве Барта Гормана выдворили из страны из-за высылки из США советника — посланника посольства России. Госдеп, уточнила она, проигнорировал просьбу продлить пребывание сотрудника хотя бы до приезда «сменщика». Из-за этого ему пришлось уехать без замены, что усилило кадровый дефицит в посольстве.

17 февраля Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана.

Несколькими днями ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти все еще грозят ему высылкой из Вашингтона из-за визовых сложностей. Он уточнил, что Госдеп вышлет его, если Москва не выполнит перечень условий Вашингтона по выдаче виз охранникам посла США в России.

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