СМИ: Польша высылает 40 российских дипломатов «за шпионаж»

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Варшава высылает 40 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность — шпионаж. Об этом в среду, 23 марта, сообщил польский портал Onet.

— Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж, — говорится в сообщении.

Список дипломатов, подозреваемых в незаконной деятельности, состоит из порядка 40 человек. Всего в посольстве РФ в Польше работают около 50 граждан. В Onet также утверждают, что утром 23 марта российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД страны.

17 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заместителя посла США в Москве Барта Гормана выдворили из страны из-за высылки из США советника — посланника посольства России. Госдеп, уточнила она, проигнорировал просьбу продлить пребывание сотрудника хотя бы до приезда «сменщика». Из-за этого ему пришлось уехать без замены, что усилило кадровый дефицит в посольстве.

17 февраля Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана.

Несколькими днями ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти все еще грозят ему высылкой из Вашингтона из-за визовых сложностей. Он уточнил, что Госдеп вышлет его, если Москва не выполнит перечень условий Вашингтона по выдаче виз охранникам посла США в России.