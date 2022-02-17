Заместителя посла США Гормана выслали из России

Фото: Unsplash

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Об этом сообщил пресс-секретарь миссии Джейсон Ребхольц в четверг, 17 февраля.

— Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства, — приводит слова Ребхольца РИА Новости.

9 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти все еще грозят ему высылкой из Вашингтона из-за визовых сложностей. Он уточнил, что Госдеп вышлет его, если Москва не выполнит перечень условий Вашингтона по выдаче виз охранникам посла США в России.

Москва, как добавил Антонов, призывает Вашингтон решить все визовые трудности, а также позволить российским дипломатам нормально работать. Посол подчеркнул, что дипломаты — это те люди, которые организуют диалог и пытаются найти развязки в области международной безопасности. Антонов заключил, что их следует оставить в покое.