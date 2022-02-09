Антонов допустил, что его вышлют из Вашингтона

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти все еще грозят ему высылкой из Вашингтона из-за визовых сложностей.

— Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день, — рассказал дипломат.

Он уточнил, что Госдеп вышлет его, если Москва не выполнит перечень условий Вашингтона по выдаче виз охранникам посла США в России. Москва, как добавил Антонов, призывает Вашингтон решить все визовые трудности, а также позволить российским дипломатам нормально работать.

Посол подчеркнул, что дипломаты — это те люди, которые организуют диалог и пытаются найти развязки в области международной безопасности. Антонов заключил, что их следует оставить в покое, отмечает ТАСС.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.