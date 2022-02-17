Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД России обосновал высылку заместителя посла США Гормана

Иван Юминов

В мире
МИД России обосновал высылку заместителя посла США Гормана
Фото: МИД РФ

Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выдворили из страны из-за высылки из США советника-посланника посольства России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в четверг, 17 февраля.

— Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника, — сказала дипломат.

Госдеп, уточнила она, проигнорировал просьбу продлить пребывание сотрудника хотя бы до приезда «сменщика». Из-за этого ему пришлось уехать без замены, что усилило кадровый дефицит в посольстве, приводит слова Захаровой сайт МИД.

11 февраля Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

Читайте также:
Мария Захарова Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте