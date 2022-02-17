МИД России обосновал высылку заместителя посла США Гормана

Фото: МИД РФ

Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выдворили из страны из-за высылки из США советника-посланника посольства России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в четверг, 17 февраля.

— Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника, — сказала дипломат.

Госдеп, уточнила она, проигнорировал просьбу продлить пребывание сотрудника хотя бы до приезда «сменщика». Из-за этого ему пришлось уехать без замены, что усилило кадровый дефицит в посольстве, приводит слова Захаровой сайт МИД.

11 февраля Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.