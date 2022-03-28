Пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Северной Македонии

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Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Скопье Илья Серов в понедельник, 28 марта.

— Да, подтверждаем, — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналиста.

Информационное агентство MIA ранее сообщило, что был вызван в министерство иностранных дел Сергей Баздникин, посол России в Северной Македонии. Целью вызова стало вручение ему дипломатической ноты, в которой пять сотрудников посольства России указаны как персоны нон грата. Дипломаты должны покинуть территорию республики в течение пяти дней, передает ТАСС.

В прошлом году власти Северной Македонии дважды высылали российских дипломатов: в мае и августе. В МИД России отмечали, что северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращая внимания, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям.

23 марта польские власти приняли решение выслать 40 российских дипломатов. По заявлению польского портала Onet, причиной стал шпионаж.