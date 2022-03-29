В МИД России вызвали дипломатов трех прибалтийских стран

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии после решения выслать дипломатов по принципу взаимности. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов, — цитирует сообщение источника агентство.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что РФ примет ответные меры на высылку 45 дипломатов из Польши. По его словам, дипломаты уже покинули страну. Такое решение польских властей не останется без ответа, предупредил Андреев.

23 марта сообщалось, что Варшава высылает 45 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность. Всего в посольстве РФ в Польше работают около 50 человек. Примечательно, что утром 23 марта Андреев был вызван в МИД страны.

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет высылать американских дипломатов из Москвы только в том случае, если Штаты перестанут это делать по отношению к дипмиссии РФ.