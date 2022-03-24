Песков объяснил, как США не допустить высылку дипломатов из Москвы

Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет высылать американских дипломатов из Москвы только в том случае, если Штаты перестанут это делать по отношению к дипмиссии РФ. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Для того чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными, — передает его слова РИА Новости.

24 марта сообщалось, что Болгария планирует вернуть своего посла из Москвы обратно в страну для проведения консультаций. Премьер-министр государства Кирил Петков подчеркнул, что, если одно государство отзывает своего посла, другая сторона обязана сделать то же самое.

Польша в конце февраля заблокировала банковские счета российского посольства в банках под предлогом возможного использования денежных средств для «финансирования терроризма». Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал обвинения в отношении диппредставительства абсурдными и подчеркнул, что действия Варшавы — прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.