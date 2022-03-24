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Варшава заблокировала счета российского посольства в банках из-за «финансирования терроризма»

Георгий Соланович

В мире
Варшава заблокировала счета российского посольства в банках из-за «финансирования терроризма»
Фото: depositphotos

Польша в конце февраля заблокировала банковские счета российского посольства в банках под предлогом возможного использования денежных средств для «финансирования терроризма». Об этом в четверг, 24 марта, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

— Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем — об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма, — заявил он.

Андреев в эфире Первого канала назвал обвинения в отношении диппредставительства абсурдными и подчеркнул, что действия Варшавы — прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

До этого сообщалось, что Варшава высылает 40 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность — шпионаж.

Список дипломатов, подозреваемых в незаконной деятельности, состоит из порядка 40 человек. Всего в посольстве РФ в Польше работают около 50 граждан. Также известно, что утром 23 марта российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД страны.

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