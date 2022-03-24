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Болгария отзовет своего посла из Москвы «для консультаций»

Георгий Соланович

Политика
Болгария отзовет своего посла из Москвы «для консультаций»
Фото: depositphotos

Болгария планирует вернуть своего посла из Москвы обратно в страну для проведения консультаций. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил премьер-министр государства Кирил Петков.

— То, что мы сделаем, — это вызовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию, все дипломаты знают, что это означает, — заявил он.

Петков подчеркнул, что, если одно государство отзывает своего посла, другая сторона обязана сделать то же самое, передает ТАСС.

20 марта сообщалось, что в Болгарии не станут продлевать контракт с российским Газпромом на поставку газа в связи с ситуацией на Украине. Власти страны обратятся к альтернативным поставщикам, среди которых Алжир и Катар. Кроме того, Болгария намерена закупать сжиженный природный газ из Азербайджана, с которым уже сотрудничает в вопросах закупки сырья. Для этого страна воспользуется уже имеющейся инфраструктурой Турции и Греции.

18 числа того же месяца Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.

4 марта Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата. Мотивом для высылки дипломата послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции».

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