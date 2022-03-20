Болгария решила не продлевать контракт с Газпромом

Фото: Pixabay

В Болгарии не станут продлевать контракт с российским Газпромом на поставку газа в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил глава болгарского минфина Асен Василев.

По его словам, власти страны обратятся к альтернативным поставщикам, среди которых Алжир и Катар. Кроме того, Василев отметил, что Болгария намерена закупать сжиженный природный газ из Азербайджана, с которым уже сотрудничает в вопросах закупки сырья. Для этого Болгария воспользуется уже имеющейся инфраструктурой Турции и Греции, передается Болгарское национальное радио.

Ранее стали известно, что один из самых крупных немецких энергетических концернов E.ON прекратит закупки природного газа у российских компаний на фоне специальной военной операции на Украине.

Цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум на фоне желания многих стран отказаться от поставок российского сырья. 7 марта в моменте фьючерсы достигали отметки 3900 долларов на спотовом (поставка прямо сейчас) рынке за 1000 кубометров. О том, как это может отразиться на потребителях и к чему данные события могут привести Европу, «Вечерней Москве» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.