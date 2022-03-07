Остановка промышленности: что будет с Европой из-за высоких цен на газ

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Цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум на фоне желания многих стран отказаться от поставок российского сырья. 7 марта в моменте фьючерсы достигали отметки 3900 долларов на спотовом (поставка прямо сейчас) рынке за 1000 кубометров. О том, как это может отразиться на потребителях и к чему данные события могут привести Европу, «Вечерней Москве» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Как быть в безветренные дни

По словам специалиста, с учетом того, что сейчас начало марта, в ближайшее время европейцы замерзать не будут, однако газа все равно потребуется много для электрогенерации. Если лето будет жарким, то придется больше пользоваться кондиционером, а в конкретные дни может не хватать выработки от возобновляемых источников энергии.

— В безветренный день потребуется много газа. Тогда не исключено, что у Европы могут быть сложности со снабжением всех потребителей. Что касается стоимости газа, то это проблема для энергоемких предприятий, которые используют газ в своем производственном цикле. Еще в предыдущем полугодии, до начала острой фазы кризиса, примерно 40 процентов предприятий алюминиевой, цинковой промышленности и производства азотных удобрений были остановлены из-за высоких цен на голубое топливо, — отметил спикер.

Если европейцы введут против России энергетическое эмбарго, то при таких ценах на газ, как сейчас, проблемы для их промышленности станут еще серьезнее, добавил Митрахович. Конечно, газ обычно не законтрактовывается по спотовым ценам, компании предпочитают долгосрочные контракты, где расценки ниже, в том числе с Россией. Другое дело, что сами европейцы решили включить в долгосрочные контракты спотовую индексацию, хотя наша страна была против, напомнил он.

Текущие цены — сверхвысокие

И в случае с Газпромом, объясняет эксперт, примерно половина газа по долгосрочным контрактам имеет привязку к ценам на месяц вперед. То есть если топливо стоит условные 3000 долларов на рынке сейчас, через месяц его законтрактуют по цене 1500 долларов за тысячу кубов.

— Это сверхвысокие цены для европейской промышленности, для европейских потребителей. Им придется так или иначе либо идти на дальнейшую эскалацию и прощаться с промышленностью как минимум на какой-то период. А часть промышленности будет перебегать в Китай. Либо им не стоит вводить эмбарго на поставки энергоносителей из России, — пояснил собеседник «ВМ».

Согласно его сценарию, торгового эмбарго в этой сфере не будет. Дополнительной эскалации конфликта удастся избежать. Противостояние с Западом уже обходится дорого самим европейцам. Тут ведь возникает вопрос: покупать газ у Газпрома или у других поставщиков по спотовым ценам?

— Но на споте, чтобы привлекали СПГ (сжиженный природный газ — прим. «ВМ») по долгосрочному контракту, нужно цены держать высокими долгое время, чтобы газ шел в Европу, а не в Азию. Готовы ли в Европе к такому развитию событий? Я не исключаю, что через несколько месяцев мы увидим жалостливые письма от европейских бизнес-ассоциаций, где они скажут, что вынуждены остановить производства на предприятиях химической, металлургической промышленности. Фактически альтернатива российскому газу сейчас — остановка промышленности, — констатировал Митрахович.

О серьезных проблемах, на случай если Европа не нормализует отношения с Россией, говорил и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Несмотря на то что в Европе заканчивается отопительный сезон, газ нужен для производства пластика и другой продукции химической промышленности, создания минеральных удобрений.

Специалист пояснил, что в сегодняшней рыночной ситуации увеличение закупок сжиженного природного газа взамен российского обернется огромными расходами для европейских стран. Биржевые цены на газ уже бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, и оперативно нарастить объемы того же СПГ из США будет достаточно сложно. Потому не исключено, что власти западных стран вскоре снова вернутся к обсуждению темы запуска газопровода «Северный поток — 2».