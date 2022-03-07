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Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларов

Евгений Белоусов

Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник демонстрируют устойчивый рост, превышая 3000 долларов за тысячу кубометров и обновляя исторические максимумы. Об этом в понедельник, 7 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Потом вышла за границу в 2700 долларов. Затем преодолела отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, говорится на сайте биржи.

Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.

А финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

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