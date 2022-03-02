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Экономист объяснил, почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист объяснил, почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.

— Дело в том, что на курс рубля влияет множество других факторов, помимо цен на нефть и газ. Прежде всего, валютный курс определяется спросом и предложением на национальную валюту. Если спрос на национальную валюту падает, то ее курс также будет падать. К сожалению, спрос на рубль сейчас чудовищно падает, — заключил собеседник «ВМ».

В среду, 2 марта, цена нефти марки Brent превысила 108 долларов за баррель и побила рекорд, который держался с августа 2014 года.

В этот же день цена газа в Европе обновила исторический рекорд. За одну тысячу кубометров голубого топлива на лондонской бирже ICE предлагали почти 2230 долларов. Стоимость газа в среднем растет на 59,4 процента.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаила Беляева объяснил «ВМ», может ли ЦБ зафиксировать курс рубля. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи.

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