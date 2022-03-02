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Цена нефти Brent превысила 108 долларов за баррель впервые с августа 2014 года

Юлия Курганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent превысила 108 долларов за баррель впервые с августа 2014 года
Фото: depositphotos

Цена нефти марки Brent превысила 108 долларов за баррель и побила рекорд, который держался с августа 2014 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 04:55 по московскому времени, стоимость майского фьючерса Brent составила 108,8 доллара, на пике она достигала 109 долларов. Цена июньских фьючерсов находится в районе 104,3 доллара.

Стоимость американской нефти марки WTI тоже превысила 108 долларов за фьючерс с датой исполнения в апреле.

22 февраля цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года.

Экономист Ринат Хасанов перечислил причины повышения цен на нефть. Он рассказал, чем вызван рост цен на нефть. Эксперт отметил, что есть краткосрочные и долгосрочные причины для повышения цен.

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