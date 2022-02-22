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Цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года

Юлия Курганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года
Фото: depositphotos

Цена одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле во вторник, 22 февраля, стала выше 97 долларов впервые с сентября 2014 года. Такие сведения следуют из данных торгов лондонской биржи ICE.

В моменте стоимость поднималась до 97,6 доллара.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на 04:43 по московскому времени.

Экономист Хасанов перечислил причины повышения цен на нефть. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ринат Хасанов рассказал, чем вызван рост цен на нефть. Он отметил, что есть краткосрочные и долгосрочные причины для повышения цен.

По его мнению, краткосрочная причина — непростая международная обстановка в связи с заявлениями США о возможном нападении России на Украину.

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