Экономист Хасанов перечислил причины повышения цен на нефть

Фото: Depositphotos

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ринат Хасанов рассказал, чем вызван рост цен на нефть. Он отметил, что есть краткосрочные и долгосрочные причины для повышения цен.

По его мнению, краткосрочная причина — непростая международная обстановка в связи с заявлениями США о возможном нападении России на Украину. Долгосрочная причина — мировой энергетический кризис, в условиях которого растут цены на энергетические ресурсы.

По мнению Хасанова, цены на нефть продолжат расти. При этом рядовые россияне на этом скачке цен на черное золото заработать не смогут.

— Для россиян же рост цены на нефть будет иметь только психологическое значение, возможно, это как-то повлияет на фондовый рынок, но основная масса дополнительных денег по бюджетному правилу уйдет в фонд национального благосостояния, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Накануне стоимость нефти марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до отметки 96,37 доллара, передает RT.

До этого профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.