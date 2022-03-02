Цена газа в Европе превысила 2200 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический рекорд

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Цена газа в Европе обновила исторический рекорд. За одну тысячу кубометров голубого топлива на лондонской бирже ICE предлагали почти 2230 долларов. Стоимость газа в среднем растет на 59,4 процента.

За 2226 долларов можно приобрести апрельский фьючерс в хабе TTF в Нидерландах, что составляет 193,95 евро за мегаватт-час.

В четверг, 24 февраля, цена на мартовский фьючерс доходила до отметки 1650 долларов за тысячу кубометров.

До этого сообщалось, что несколько американских энергетических компаний и Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) попросили власти Штатов не вводить санкции в отношении российского урана. Как отмечает источник СМИ, NEI надеется и ведет работу, чтобы ограничения на поставку урана из России не попали в пакет санкций против энергетического сектора страны. От поставок «дешевого урана из России» во многом зависит атомная энергетика США.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.