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Цены на газ в ЕС ускорили рост до 1650 долларов за тысячу кубометров

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Цены на газ в ЕС ускорили рост до 1650 долларов за тысячу кубометров
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают рост на фоне операции России в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в четверг, 24 февраля.

По данным на 18:38 фьючерс по индексу TTF вырос на 61,7 процента почти до 1650 долларов, отмечается на сайте ICE.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал ЦБ.

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