СМИ: Энергокомпании США просят Белый дом не вводить санкции против урана из РФ

Фото: Whitehouse

Несколько американских энергетических компаний и Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) попросили власти Штатов не вводить санкции в отношении российского урана. Об этом в среду, 2 марта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника.

Как отмечает источник СМИ, NEI надеется и ведет работу, чтобы ограничения на поставку урана из России не попали в пакет санкций против энергетического сектора страны. От поставок «дешевого урана из России» во многом зависит атомная энергетика США.

Компания «Северсталь» Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Европы. Произошло это из-за введенных против нее санкций. Отмечается, что не пропустили даже транспорт, который был в пути на момент объявления санкционного списка. Его «разворачивали там, где застали — и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов».

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.