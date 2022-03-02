СМИ: «Северсталь» Мордашова полностью прекратила поставки продукции в Европу

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Компания «Северсталь» Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Европы. Об этом в среду, 2 марта, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника «Интерфакса», близкого к компании, поставки действительно приостановлены — как трейдерам, так и другим компаниям.

Отмечается, что не пропустили даже транспорт, который был в пути на момент объявления санкционного списка. Его «разворачивали где застали — и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов».

В самой «Северстали» от комментариев на эту тему воздержались. Там лишь отметили, что она ищет варианты с усилением экспорта в другие регионы мира — Азию, Южную Америку и Ближний Восток.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.