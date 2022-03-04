Эксперт оценил шансы Европы обойтись без российского газа

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Если Европа не нормализует отношения с Россией, то в ближайшее время может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки газа, несмотря на завершение отопительного сезона. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Он отметил, что в Европе заканчивается отопительный сезон, но газ нужен для производства пластиков и другой продукции химической промышленности, создания минеральных удобрений.

Он добавил, что в сегодняшней рыночной ситуации увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) взамен российского обернется огромными расходами для европейских стран.

— Сейчас биржевые цены на газ уже бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, и оперативно нарастить объёмы того же СПГ из США будет достаточно сложно, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

По мнению Камкина, нельзя исключать возвращения к обсуждению запуска «Северного потока-2» через некоторое время.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия начала закупки газа в обход России. Однако он отметил, что страна все еще получает российские поставки энергоносителей.