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Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

Виктория Храменкова

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Шольц: Германия начала закупки газа в обход России
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия начала закупки газа в обход России. Однако он отметил, что страна все еще получает российские поставки энергоносителей.

Помимо этого, он заявил, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2»» было принято своевременным.

— Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что могут также возникнуть трудности, — отметил Шольц, передает РИА Новости.

Канцлер подчеркнул, что Германия готова к тому, чтобы покупать газ в других странах.

Ранее Олаф Шольц рассказал, что страны НАТО не планируют напрямую вмешиваться в ситуацию на Украине и открыто вступать в конфронтацию с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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