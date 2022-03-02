Канцлер ФРГ заявил, что страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Страны НАТО не планируют напрямую вмешиваться в ситуацию на Украине и открыто вступать в конфронтацию с Россией. Об этом в среду, 2 марта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации, — передает его слова РИА Новости.

До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций в отношение России. Их введут из-за спецоперации страны на Украине. Он отметил, что под санкции в первую очередь попадут крупные олигархи из России. Уже составлены их списки.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.