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«Промышленность не устоит»: эксперт оценил, что будет в случае отказа ФРГ от российского газа

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Промышленность не устоит»: эксперт оценил, что будет в случае отказа ФРГ от российского газа
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна начала закупать газ в обход России. Однако откуда именно идут поставки, он не уточнил. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов предположил, что речь идет о краткосрочных спотовых закупках сжиженного природного газа (СПГ), в то время как в долгосрочной перспективе Германия не сможет прожить без российского топлива.

— Технически газ может доставляться откуда угодно. Вопрос в том, сколько он будет стоить. Вероятно, Шольц имел в виду СПГ, цена на который в несколько раз выше. Кроме того, для сжиженного газа требуется специальная инфраструктура: приемные терминалы и хранилища. Просто так принять СПГ невозможно: его нужно разжижать, стабилизировать и только потом прокачивать через обычный трубопровод, — объяснил эксперт.

По словам Баширова, в Германии нет ни одного СПГ-терминала (первый такой терминал может появиться в стране лишь в 2026 году — прим. «ВМ»). Но они есть в соседних Нидерландах и Польше.

Собеседник «ВМ» оценил возможный отказ ФРГ от российского голубого топлива:

— Это попросту невозможно. То есть без российского газа немецкая промышленность просто не устоит.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

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