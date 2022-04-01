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В Германии сообщили о возможной высылке множества дипломатов из России

Полина Долганова

В мире
В Германии сообщили о возможной высылке множества дипломатов из России
Фото: Pixabay

Власти Германии планируют выслать из страны значительное число российских дипломатов. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники в пятницу, 1 апреля.

По данным газеты, Берлин подозревает российских дипломатов в ведении разведывательной деятельности. Окончательное решение по высылке планируется принять на уровне канцелярии совместно с немецкими МИД и МВД. В статье также сообщается, что представители власти имеют разногласия по данному вопросу, передает ТАСС.

1 апреля советник-посланник Филипп Воскресенский сообщил, что первый секретарь российского посольства в Софии был объявлен Министерством иностранных дел Болгарии персоной нон грата. По его словам, болгарская сторона заявляет, что российский посол занимался деятельностью, которая якобы несовместима с дипломатической работой.

4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Мотивом для высылки российского дипслужащего послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции».

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