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Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России

Полина Долганова

В мире
Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России
Фото: depositphotos

Первый секретарь российского посольства в Софии объявлен Министерством иностранных дел Болгарии персоной нон грата. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил советник-посланник Филипп Воскресенский.

По его словам, болгарская сторона заявляет, что российский посол занимался деятельностью, которая якобы несовместима с дипломатической работой, передает ТАСС.

4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Мотивом для высылки российского дипслужащего послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции». Позже в посольстве Российской Федерации подтвердили получение ноты о высылке посла.

18 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

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