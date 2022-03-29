Ирландия объявила о высылке четырех российских дипломатов

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Министр иностранных дел Ирландии подтвердил, что посол России в Дублине вызван в МИД республики, которому заявят о высылке четырех дипломатов.. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил ТАСС.

Ранее глава нидерландского МИД Вопке Хукстра сообщил о высылке из страны 17 российских дипломатов. По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозы безопасности Нидерландов.

Помимо этого, Бельгия высылает из страны 21 российского дипломата. Уточняется, что причиной высылки из страны российских дипломатов стала угроза безопасности страны.

Также в МИД России заявили, что из страны будут высланы дипломаты Литвы, Латвии и Эстонии в качестве ответной меры. В министерстве добавили, что сотрудники посольств стран Прибалтики должны покинуть территорию России в тот же срок, который был отведен для отъезда сотрудников российских дипмиссий.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польское государство в конце февраля заблокировало банковские счета российского посольства в банках под предлогом возможного использования денежных средств для «финансирования терроризма».